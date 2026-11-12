El trámite ya está disponible y se realiza una sola vez. La exención se renueva automáticamente mientras se mantengan los requisitos. Conoce todos los detalles acá.

A partir del 1 de enero de 2027, las personas de 65 años o más que cumplan los requisitos podrán quedar exentas del 100% del pago de las contribuciones de su vivienda principal.

Para que el beneficio se refleje en las cuotas del primer semestre de 2027, los propietarios deben presentar una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) hasta el 31 de diciembre de 2026 .

El trámite ya está disponible y se realiza una sola vez. La exención se renueva automáticamente mientras se mantengan los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la exención de contribuciones?

Tener 65 años o más al momento de presentar la declaración jurada y ser persona natural.

al momento de presentar la declaración jurada y ser persona natural. Identificar una sola propiedad como vivienda principal, es decir, aquella donde se reside habitualmente.

como vivienda principal, es decir, aquella donde se reside habitualmente. Presentar la declaración jurada ante el SII para solicitar la exención.

ante el SII para solicitar la exención. Estar al día en las contribuciones de esa propiedad correspondientes al año anterior a aquel en que se aplicará el beneficio.

de esa propiedad correspondientes al año anterior a aquel en que se aplicará el beneficio. Estar al día en los derechos de aseo municipal de la vivienda y mantener esos pagos al día.

de la vivienda y mantener esos pagos al día. Poseer al menos el 50% de los derechos del inmueble si se trata de una copropiedad. Si la propiedad se adquirió por herencia tras la muerte del cónyuge o conviviente civil, el mínimo es de 25% .

del inmueble si se trata de una copropiedad. Si la propiedad se adquirió por herencia tras la muerte del cónyuge o conviviente civil, el mínimo es de . Si parte del inmueble tiene otro uso, como el comercial, al menos el 50% debe estar destinado a vivienda.

La exención también puede incluir estacionamientos y bodegas asociados a la vivienda principal, siempre que estén en la misma dirección y se utilicen como parte de ella.





¿Cómo solicitar la exención de contribuciones en el SII?

Para solicitar la exención, debes realizar los siguientes pasos:

Entra a sii.cl y sigue la ruta Servicios Online → Avalúos y Contribuciones de Bienes Raíces → Declaración Jurada Vivienda Principal. Identifícate con tu Clave Tributaria o ClaveÚnica. Completa el formulario “Ingreso de Solicitudes de Bienes Raíces” e identifica la propiedad donde vives habitualmente. Envía la declaración jurada. Si prefieres hacer el trámite presencial, puedes acudir a la Dirección Regional del SII que corresponda.

¿Qué pasa si vendo la vivienda, tengo otra propiedad o recibo una herencia?

Venta o cambio de residencia. Si la propiedad se vende o deja de ser la vivienda principal, el contribuyente debe informar al SII. También debe avisar si los estacionamientos o las bodegas dejan de usarse como parte de la residencia.

Si la propiedad se vende o deja de ser la vivienda principal, el contribuyente debe informar al SII. También debe avisar si los estacionamientos o las bodegas dejan de usarse como parte de la residencia. Otras propiedades. Los demás inmuebles afectos siguen sujetos al pago de contribuciones y podrían acceder al Beneficio para Personas Mayores (BAM) si se cumplen sus requisitos.

Los demás inmuebles afectos siguen sujetos al pago de contribuciones y podrían acceder al si se cumplen sus requisitos. Fallecimiento del propietario. Si la vivienda forma parte de la herencia, los herederos pueden invocar la exención por hasta tres años desde el fallecimiento o hasta que se venda, si ocurre antes. Si entre los herederos está el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, tiene 65 años o más y reside allí, la exención puede mantenerse hasta su fallecimiento o la venta de la vivienda.

La ley excluye del beneficio ciertas adquisiciones realizadas en los tres años previos a la declaración jurada, como las compras al cónyuge, al conviviente civil o a ascendientes o descendientes hasta el segundo grado.

La restricción también alcanza a sociedades o comunidades en las que el solicitante o alguna de esas personas tenga una participación directa o indirecta de al menos 10%.

Quienes entreguen información incorrecta o falsa para acceder a la exención se exponen a una multa del 300% del impuesto eludido y a 10 años de inhabilitación para acogerse al beneficio.