Tras retirar propuesta inicial: Gobierno ingresa proyecto que revierte alza de $40 en combustibles

A diferencia de la proyecto de ley retirado el miércoles por la administración de José Antonio Kast, esta iniciativa busca frenar nuevas alzar hasta febrero del 2027.

Durante la mañana de este jueves, en una nueva jornada del paro de camioneros, el gobierno reingresó el proyecto de ley que busca revertir el alza a los combustibles, luego de haberlo retirado hace menos de 24 horas.

La iniciativa presentada busca revertir el alza cercana a $40 por litro de las bencinas y el diésel que gatilló las movilizaciones, además de evitar nuevos aumentos hasta el 3 de febrero de 2027.

El reingreso del proyecto se da luego de una extensa jornada de negociaciones con el gremio de los transportistas en la que el Ejecutivo optó por retirar el proyecto inicial que había ingresado el martes y que contemplaba limitar a $20 por litro las alzas de los combustibles durante los próximos 90 días.





El nuevo proyecto contra la alzas de combustibles

A diferencia de su propuesta inicial retirada el miércoles, el proyecto presentado este jueves amplia la limitación de las alzas de $20 a $40 por litro, además de incluir medidas específicas para el transporte de carga.

En esa línea, el documento presentado esta mañana en el Congreso contempla cuatro medidas principales: