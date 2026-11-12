Dirigente de camioneros criticó a gremios en paro: “Hay una anarquía, aparece un cacique por todas partes”

Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, el histórico líder gremial Juan Araya descartó una vez más su adhesión a las movilizaciones que se extienden por tercer día consecutivo.

Juan Araya, histórico líder gremial de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, descartó una vez más unirse a las manifestaciones y cuestionó las medidas adoptadas por los camioneros ante el alza de los combustibles.

Desde el palacio de La Moneda, el dirigente abordó esta mañana los paros que han interrumpido el tránsito en varias de las principales rutas del país y acusó un desorden de parte de los líderes de estas protestas.

“Es muy fácil hacer un paro, nos paramos y citamos 10 camiones aquí a La Moneda y salimos en todos los canales“, comenzó diciendo, para luego subrayar su crítica a los conductores y transportistas.





“Lo importante es el diálogo, conversar”, enfatizó. “Porque es muy fácil partir con un paro y después, ¿cómo nos bajamos?“, preguntó en sus declaraciones a la prensa desde la sede de Gobierno.

Consultado sobre si participarán eventualmente en las paralizaciones, Araya contestó: “No, porque nosotros acordamos como confederación, por lo menos, y tuvimos la semana pasada, de no participar en ninguna cosa“.