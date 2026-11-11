“Los buzos ya no quieren salir”: alarma en caletas de Antofagasta por reiterados ataques de lobos marinos

Buzos mariscadores denuncian una serie de graves ataques de lobos marinos en las caletas Coloso y Antofagasta, lo que ha generado preocupación en los trabajadores que temen por su vida.

Hace casi un mes, buzos mariscadores de Antofagasta han sido víctimas de graves ataques de lobos marinos. La situación se ha vuelto tan extrema que los pescadores tienen miedo de salir a trabajar.

Jorge Valencia, buzo y presidente del Sindicato N°1 de Caleta Coloso, afirmó que esto empezó cuando unos lobos empezaron a quitarle la producción a los buzos, generalmente pulpos. Sin embargo, con el correr de los días, estos animales empezaron a atacar a los trabajadores.

“A la primera persona lo mordieron la cabeza, le pusieron como 6 puntos. Posteriormente mordió como a tres o cuatro más, pero no fueron lesiones considerables. Después me mordieron a mí, fue en el cuello, me pusieron 3 puntos y al día siguiente otro buzo resultó herido tras ser mordido en la cabeza”, señaló en conversación con CHV Noticias.

Valencia indicó que estos ataques han ocurrido en las caletas Coloso y Antofagasta, y que creen que no es solo un animal, sino varios, ya que la zona donde se han producido los ataques es bastante extensa: cerca de 20 kilómetros.

“ Esto es muy preocupante, los botes ya no quieren salir a trabajar . La semana pasada mordieron en forma considerable a un buzo y estos días a otros dos. Ya no son casos aislados y los buzos ya no quieren adentrarse, porque todos tienen miedo de que los ataquen estos animales”, agregó.

El buzo y presidente del sindicato indicó que, afortunadamente, no ha ocurrido una desgracia, pero existe temor, ya que se acerca la temporada de verano y, con esta situación, no hay seguridad para los trabajadores ni para los bañistas.

Además, a esto se suma que, al no salir a trabajar, los buzos no pueden generar ingresos. “La gente no tiene recursos, porque el trabajador de mar, y en este caso los buzos, dependen del día a día… Y la familia no espera”.





Autoridades analizan situación

Valencia manifestó que la Capitanía de Puerto y Sernapesca están al tanto de la situación, y que esta última, por medio de Subpesca, está estudiando medidas, porque el lobo marino es una especie protegida.

Al respecto, la directora regional de Sernapesca, Pilar Irribarren, señaló en palabras recogidas por Antofagasta Al Día que “durante esta semana hemos recibido reportes preliminares sobre presuntos ataques de lobos marinos a personas en el sector de Caleta Coloso, antecedentes que estamos recopilando y canalizando hacia los organismos competentes“.

Además, la autoridad hizo un llamado preventivo, especialmente a quienes realicen actividades de buceo, y puso énfasis en dejar constancia del incidente ante la autoridad marítima.

“Como servicio continuaremos trabajando con las instituciones competentes. Nuestro llamado es al autocuidado y la prevención, sin generar alarma innecesaria, resguardando tanto la seguridad de las personas como la protección de la fauna marina”, cerró.

Video de buzo herido