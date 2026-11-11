Cifras lo desmienten: pdte. Kast afirmó que precio de combustible en Chile es más bajo que en el resto de América

La plataforma GlobalPetrolPrices, que monitorea los precios de las bencinas por litro en todo el mundo, muestra lo contrario. La declaración del mandatario ocurrió en medio de las movilizaciones de los camioneros.

El presidente José Antonio Kast afirmó este miércoles que los precios de los combustibles en Chile son más bajos que en la mayoría de los países de América, en medio de las movilizaciones de los camioneros a nivel nacional.

Sin embargo, la plataforma GlobalPetrolPrices, que monitorea los precios de las bencinas por litro en todo el mundo, muestra lo contrario y posiciona a Chile en lo alto de la clasificación.

Durante su discurso en la ceremonia de puesta en operación de AWS South America Region, Kast sostuvo: “Cuando en Chile uno carga un litro de petroleo van 170 pesos de apoyo del Estado. Y cuando miramos el precio en otros países vemos que en Chile el precio es más bajo que en la mayoria de los países de América”.





Según la tabla de GlobalPetrolPrices, que mide el valor de la gasolina de 95 octanos, los precios en pesos chilenos en los países americanos son los siguientes:

1. Uruguay: $2.201,0

2. Barbados: $2.088,4

3. Cuba: $1.968,3

4. Belice: $1.880,0

5. Islas Caimán: $1.793,3

6. Bahamas: $1.753,9

7. Costa Rica: $1.753,1

8. Perú: $1.670,8

9. Aruba: $1.610,2

10. Dominica: $1.566,0

11. Curazao: $1.550,3

12. Chile: $1.536,8

13. República Dominicana: $1.533,8

14. Jamaica: $1.511,0

15. México: $1.499,3

16. Honduras: $1.406,1

17. Argentina: $1.406,1

18. Santa Lucía: $1.382,1

19. Granada: $1.361,9

20. El Salvador: $1.335,5

21. Nicaragua: $1.311,7

22. Panamá: $1.303,6

23. Canadá: $1.297,7

24. Haití: $1.289,2

25. Surinam: $1.266,6

26. Colombia: $1.258,4

27. Brasil: $1.227,0

28. Guyana: $1.213,9

29. Paraguay: $1.195,1

30. Puerto Rico: $1.167,2

31. Guatemala: $1.138,8

32. Trinidad y Tobago: $1.125,6

33. Estados Unidos: $1.123,9

34. Ecuador: $812,9

35. Bolivia: $578,0

36. Venezuela: $34,4

De este modo, de acuerdo con las cifras actualizadas al 9 de noviembre, Chile ocupa el puesto 12 entre los 36 países, ubicándose en la mitad más alta.

Asimismo, registra el tercer precio más alto de Sudamérica y el noveno más alto de Latinoamérica.