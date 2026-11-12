12/ 11/ 2026 07:34

“Totalmente injusta”: influencer “Tío Tito” anunció acciones legales tras detención en caravana

El influencer Héctor Peña Meneses, conocido como “Tío Tito”, calificó de “totalmente injusta” su detención cuando se dirigía en caravana a La Moneda para protestar por el alza de los combustibles. “Hay un live arriba que muestra lo que sucedió”, dijo al salir de la Tercera Comisaría de Santiago, en alusión a la transmisión en vivo por TikTok que registró el procedimiento. Peña aseguró que, al preguntar por el motivo de su detención, recibió distintas explicaciones y adelantó que revisará el caso con su abogado. “Voy a tomar las medidas que correspondan”, afirmó. Según los antecedentes preliminares del procedimiento, Carabineros lo detuvo por presunta conducción temeraria en las inmediaciones del enlace con General Velásquez.