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“Totalmente injusta”: influencer “Tío Tito” anunció acciones legales tras detención en caravana

Cristóbal Galleguillos
Por Cristóbal Galleguillos

Periodista Digital

El influencer Héctor Peña Meneses, conocido como “Tío Tito”, calificó de “totalmente injusta” su detención cuando se dirigía en caravana a La Moneda para protestar por el alza de los combustibles. “Hay un live arriba que muestra lo que sucedió”, dijo al salir de la Tercera Comisaría de Santiago, en alusión a la transmisión en vivo por TikTok que registró el procedimiento. Peña aseguró que, al preguntar por el motivo de su detención, recibió distintas explicaciones y adelantó que revisará el caso con su abogado. “Voy a tomar las medidas que correspondan”, afirmó. Según los antecedentes preliminares del procedimiento, Carabineros lo detuvo por presunta conducción temeraria en las inmediaciones del enlace con General Velásquez.

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