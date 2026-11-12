12/ 11/ 2026 09:15

“Regreso a mi patria”: Papa León XI convocó a más de 3 millones de personas en su llegada a Perú

El Papa León XIV llegó a Perú en el marco de su gira sudamericana, siendo recibido oficialmente en el Callao por la presidenta Keiko Fujimori antes de trasladarse al centro de Lima. Su llegada convocó a una multitud que se estima en cerca de tres millones de personas, superando concentraciones previas en Argentina y Uruguay. Durante su estancia, el pontífice calificó este viaje como un regreso a su patria, recordando que residió cerca de dos décadas en territorio peruano desde 1985.