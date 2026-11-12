“Decepcionante”: Manchester United despide a Michael Carrick y alista llegada de Mauricio Pochettino

Tras tener el peor inicio de temporada en 40 años, Los Diablos Rojos oficializaron la salida del entrenador y apuntan a cerrar el contrato con el argentino.

Se acabó el ciclo de Michael Carrick en el Manchester United. Mediante un comunicado, el club confirmó el despido del entrenador producto de los malos resultados.

Los Diablos Rojos viven su peor inicio de una campaña en 40 años, ubicándose en zona de descenso tras las primeras 10° fechas de la Premier League.

“Tras un comienzo de temporada decepcionante, el club ha llegado a la difícil conclusión de que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos”, aseguraron en un comunicado.

De todas formas, la institución valoró a su histórico ex volante y destacó que “es, y siempre será, una leyenda del Manchester United”.

“Al igual que cuando jugaba, se ha comportado con la máxima dedicación y profesionalismo durante su regreso al club. Su liderazgo y sus logros la temporada pasada siempre serán recordados con cariño”, agregaron.





Mauricio Pochettino prepara su arribo al Manchester United

Con la salida de Carrick, el principal apuntado por la dirigencia es el argentino Mauricio Pochettino, actual DT de la Selección de Estados Unidos.

Según consignó el periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado de pases, ya hay un acuerdo con el trasandino y solamente falta cerrar con la federación norteamericana.

“Es cuestión de (poco) tiempo”, señaló el comunicador, apuntando a que los ingleses estarían dispuestos a pagar su claúsula para tenerlo lo antes posible.

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