Madre de Charles Aránguiz sufre robo en su casa en Puente Alto: Habrían sustraído camisetas y joyas

Mariana Sandoval fue víctima de un delito este miércoles por la noche en su propiedad, caso que por ahora no tiene detenidos.

Una compleja situación vivió este miércoles Mariana Sandoval, madre de Charles Aránguiz que sufrió un robo en su casa ubicada en Puente Alto.

Información preliminar indicó que delincuentes ingresaron a la vivienda mientras ella no estaba, forzando el portón de acceso y la puerta.

Aprovechando que la propiedad estaba vacía, los antisociales registraron todo el lugar y se llevaron varios elementos.





Delincuentes habrían robado joyas y camisetas de Charles Aránguiz

Según consignó Emol, los ladrones sustrajeron al menos 10 camisetas del futbolista nacional, las que tenían un alto valor sentimental para su familia.

A esto se habrían agregado seis pares de zapatillas, perfumes, ropa y una caja con joyas, aunque por ahora no hay un avalúo estimado.

Mariana Sandoval se percató de lo ocurrido al arribar a la casa, descartando que haya lesionados y constatando de la situación a Carabineros.

El caso ya está siendo investigado, aunque por ahora se desconoce la identidad y el paradero de los individuos.