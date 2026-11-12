Orgullo total: Esgrimista Sofía Bossay dio pelea en Dakar 2026 y cerró la participación del Team Chile

La joven de 17 años tuvo una buena actuación al quedar entre las ocho mejores en sable, bajando el telón a la participación del Team Chile en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Sofía Bossay bajó el telón a la participación del Team Chile en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, alcanzando los cuartos de final en esgrima.

La chilena tuvo una gran participación en sable, recuperándose de un complejo inicio al conseguir buenas victorias en la primera ronda.

Tras derrotar en octavos de final a la paraguaya Jimena Cabrera, la joven de 17 años se topó en la ronda de los ocho mejores con la china Qimiao Pan.





La asiático hizo valer su experiencia al ser medallista en mundiales adultos y se impuso por 15-8, poniendo un freno al buen desempeño de la nacional.

Con esto, el Team Chile concluyó su participación en la cita olímpica con la alegría de conseguir un bronce gracias a Vittorio Gorziglia.

El formado en Universidad Católica se subió al podio tras ser tercero en el lanzamiento de disco, dándole la segunda presea a nuestro país en este tipo de eventos.