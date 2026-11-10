Ana Fierro terminó entre las mejores sudamericanas del ciclismo en ruta de Dakar 2026

Con un tiempo de 13:16.71, la chilena finalizó en el puesto 26° de la exigente prueba realizada este martes en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

En el puesto 26° terminó Ana Fierro en el ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, prueba realizada este martes por la mañana.

La chilena marcó un tiempo de 13:16.71, quedando en el top 30 de las 41 atletas que compitieron en la exigente competencia.

Gracias a esto, la chillaneja fue la tercera mejor sudamericana al ser superada solamente por la peruana Haru Quinto (20°) y la colombiana Salomé Vargas (24°).

El oro fue para la kazaja Anel Tashbay, quien completó la prueba en 11:32,57, dejando en segundo lugar a la eslovaca Karolina Hajdukova y en tercer puesto a la rusa Angelina Novolodskaya.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 lo puedes ver online y gratis por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV.