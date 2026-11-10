La UC va a la caza de la U: Qué rivales le quedan a cada uno en la lucha por el Chile 2

Pensando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores, los dos equipos enfrentarán a rivales que están peleando el descenso.

Con Colo Colo consiguiendo el título, la lucha para Universidad de Chile y Universidad Católica se enfoca solamente en el Chile 2 y asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Los Azules sacan una pequeña diferencia en la tabla de posiciones, ubicándose dos puntos por encima de Los Cruzados a falta de tres fechas para el cierre del torneo.

Un punto importante para ambos es que disputarán dos de esos tres cotejos en condición de visitante, incluyendo partidos contra rivales que pelean por el descenso.

Por ejemplo, la U se medirá a O’Higgins en Rancagua por la jornada fecha 28°, mientras que la UC cerrará el campeonato como forastero contra Universidad de Concepción.

Antes de aquello, La Franja afrontará el clásico con el Cacique que viene de celebrar la corona y que quiere armar otra fiesta en el Estadio Monumental.





El fixture de la U y la UC de cara al cierre del torneo

Fixture de U. de Chile:

Fecha 28°: O’Higgins vs U. de Chile

Fecha 29°: Deportes Concepción vs U. de Chile

Fecha 30°: U. de Chile vs Unión La Calera

Fixture de U. Católica:

Fecha 28°: Colo Colo vs U. Católica

Fecha 29°: U. Católica vs Huachipato

Fecha 30°: Universidad de Concepción vs U. Católica

¿Cuándo termina la Liga de Primera?

La jornada 30° de la Liga de Primera está fijada para el fin de semana del 6 de diciembre.