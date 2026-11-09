Sin tanto rodeo: El corto saludo de la UC a Colo Colo tras ser campeón de la Liga de Primera

Los Cruzados dejaron de lado su rivalidad y felicitaron al Cacique por la obtención de su estrella 35, generando una ola de comentarios entre los hinchas.

La obtención de Colo Colo de la Liga de Primera no dejó indiferente a Universidad Católica, elenco que saludó al Cacique por lograr su estrella 35.

El Popular aseguró la corona luego de vencer 2-1 a Ñublense en Chillán este domingo, consagrándose cuando todavía faltan tres fechas para el cierre del torneo.

Mediante un mensaje en X (ex Twitter), Los Cruzados manifestaron: “Felicitamos a Colo Colo por titularse campeón de la Liga de Primera”.

El cumplido generó una ola de respuestas de parte de los hinchas, donde fanáticos albos agradecieron el gesto de deportividad de la institución estudiantil.

Felicitamos a @ColoColo por titularse campeón de la #LigaDePrimeraMercadoLibre2026. — Universidad Católica (@Cruzados) November 8, 2026

Colo Colo recibirá a la UC como campeón del fútbol cbileno

El saludo se dio antes del clásico que sostendrán ambos equipos por la jornada 28° del campeonato, partido fijado para el fin de semana del 22 de noviembre en el Estadio Monumental.

Pese a que Colo Colo ya se consagró campeón, el cotejo es relevante para la UC que está peleando el Chile 2 con Universidad de Chile.

Una de las dudas que surge a partir de eso es si el plantel de La Franja le hará “pasillo” al Cacique, situación que duele darse en el fútbol español.