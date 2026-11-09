Tras título de Colo Colo: El fuerte dardo de Arturo Vidal a la dirigencia por su renovación

El King volvió a referirse a su permanencia en el Cacique, asegurando que “si Colo Colo fuera de la gente, jugaría gratis”.

Muy emocionado se mostró Arturo Vidal tras conseguir la Liga de Primera con Colo Colo, cuadro que este domingo bajó su estrella 35 tras vencer 2-1 a Ñublense en Chillán.

Con un gol del propio King, Los Albos aseguraron de forma matemática la corona y desataron el festejo en varios puntos del país.

En medio de las celebraciones, el propio volante volvió a ser consultado por su continuidad en el Cacique y aseguró que se tomará unos días para pensar, aprovechando de mandar un dardo a Blanco y Negro.





¿Qué dijo Arturo Vidal?

Tras asegurar en un primer momento que “no sé todavía qué voy a hacer”, el ídolo del Popular apuntó contra el factor económico y mencionó: “Si uno se va al bolsillo, soy el jugador del que la gente dice cuánto gana, pero yo no recibo eso”.

“Pueden preguntar. Pidan mi contrato y vean que gano la mitad de lo que dicen”, señaló respecto al alto sueldo que se ha especulado que cobra.

Vidal no se quedó ahí y lanzó: “Si quieres ganar la Copa Libertadores, entre Flamengo o Palmeiras sería el jugador que menos ganaría en Brasil. Si quieres competir con los grandes, no puedes estar llorando por eso, más en Colo Colo”.

“Soy la cara visible de los 30 auspiciadores del club. ¿Ustedes creen que podría estar alegando por algo? Yo no tengo problema. Si Colo Colo fuera de la gente, jugaría gratis, pero no es de la gente”, agregó.

El vínculo del futbolista de 39 años finaliza en diciembre de este año, aspecto en el que se espera tener novedades en las próximas semanas.