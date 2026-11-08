Colo Colo consigue la estrella 35: El cuadro albo se consagra campeón de La Liga de Primera en Chillán

Tras enfrentarse a Ñublense, el Cacique cerró la fecha 27 con un nuevo título para la historia del club.

Este domingo 8 de noviembre se registró una nueva fecha para la historia de Colo Colo al consagrarse como campeones y sumar su título 35 al equipo desde la ciudad de Chillán.

Con un gol de Marcos Bolados a los 90+2 es que todo el estadio Nelson Oyarzún saltó a celebrar la nueva estrella del Cacique.

El partido que le dio el título 35 a los Albos

Durante esta jornada el equipo liderado por Fernando Ortiz se trasladó hasta la región del Maule para jugar la fecha 27 de la Liga de Primera contra Ñublense.

En un encuentro que desde el primer minuto definió quien sería el ganador de hoy, Arturo Vidal marcó el primer gol de Colo Colo a los 14 minutos, sin embargo, el ambiente se tensó a los 29′ cuando los Diablos Rojos igualaron el marcador.

Lo que nadie se esperaba es que Marcos Bolados, quien había estado fuera por una lesión, demostrara su talento a los 90+2 y anotara su único gol de la temporada, consiguiendo el título para su equipo.

Cabe destacar que ante este histórico momento para los colocolinos, Vozinha se convertiría en el primer africano en ser campeón de la Liga de Primera chilena y marca su cuarto título en lo que va de su carrera, siendo este el primero en Sudamérica.