Estuvo en las inferiores de la U: El pasado en el profesionalismo de arquero fallecido en fatal accidente

El joven perdió la vida tras una colisión en la Ruta de la Fruta, noticia que generó gran conmoción en sus compañeros de profesión.

Conmoción causó la muerte del arquero Óscar “Pampita” Castillo, quien fue una de las víctimas de un fatal accidente de tránsito este domingo en la Ruta de la Fruta.

Información preliminar indicó que la colisión se dio en el sector Los Olivos en San Pedro de Melipilla entre un vehículo menor y un bus con pasajeros, dejando decenas de heridos.

Con el correr de las horas se confirmó que una de las víctimas fue el futbolista, quien tuvo pasado en el profesionalismo y que en la actualidad se desempeñaba en el ambiente amateur.





Óscar “Pampita” Castillo, el jugador con pasado en la U que falleció en accidente

El joven, que perdió la vida a los 22 años, jugó en las cadetes de Universidad de Chile y llegó a jugar en el fútbol formativo.

De hecho, compitió por un puesto con Ignacio Sáez, ex seleccionado nacional Sub 20 que lo despidió con un mensaje en sus redes sociales.

Tras dejar Los Azules, Castillo estuvo en Cobresal y en Deportes Melipilla, formando parte en este último del primer equipo que compitió en Segunda División Profesional el 2024.

Su última etapa fue en la Asociación de Fútbol Rural de María Pinto, entidad que lamentó su deceso y envió las condolencias a su familia.