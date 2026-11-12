Tras resoluciones en casos de San Marcos y Puerto Montt: Así quedó la tabla de posiciones del Ascenso

Los Bravos del Morro, que se mantienen en el sexto lugar, tendrá un rol clave en la fecha 30° de la Primera B al medirse a San Luis de Quillota.

Todo se define en cancha. Tras semanas de incertidumbre, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina resolvió no desafiliar a San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt.

Ambos clubes respiran tranquilos luego de las denuncias presentadas en su contra, lo que generó alarma de escritoriazo en plena recta final de la Primera B.

El caso de Los Bravos del Morro fue más dramático debido a que se había aplicado el máximo castigo en primera instancia, aunque finalmente se determinó una sanción económica.





Liga de Ascenso se define en cancha

Con estos temas zanjados, la Liga de Ascenso tendrá una crucial fecha 30° en la que se definirá el campeón, clasificados a liguilla y descendido a Segunda División Profesional.

La tabla de posiciones indica que los nortinos se mantienen en el sexto lugar, lo que les permite avanzar en el sueño de conseguir el segundo cupo a la Liga de Primera.

San Marcos tendrá un rol clave en la jornada final al medirse a San Luis de Quillota, quienes están peleando por el título junto a Cobreloa.

En la parte baja, Santa Cruz, Unión San Felipe y Rangers luchan por evitar bajar de categoría en un cierre que asoma dramático.

Tabla de posiciones Liga de Ascenso 2026