Giro en Caso San Marcos de Arica: Segunda Sala deja sin efecto desafiliación y club permanece en la B

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina revocó la medida contra Los Bravos del Morro, quienes ahora tienen chances de disputar la liguilla de ascenso.

Bombazo en la Primera B. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina revocó la madrugada de este jueves la sanción de desafiliación de San Marcos de Arica.

Tras semanas de incertidumbre, el organismo dejó sin efecto el castigo emitido por la Primera Sala, por lo que Los Bravos del Morro permanecerán en la Liga de Ascenso.

La entidad mencionó que los antecedentes presentados “no han permitido formarse la convicción de que el club acompañó dolosamente documentos a los órganos de control de la ANFP”.

De todas formas, se aplicó un multa económico de 2.000 UF, lo que equivale a aproximadamente 83 millones de pesos.





San Marcos de Arica, con chances de jugar la liguilla

Además de que quedar habilitado para jugar este mismo fin de semana, el conjunto nortino conservó sus opciones de clasificar a la liguilla de ascenso.

La escuadra ocupa actualmente el sexto lugar de la tabla de posiciones, midiéndose este fin de semana a San Luis de Quillota en un partido clave por la fecha 30°.

Por otro lado, la Segunda Sala mantuvo la decisión de no castigar de manera drástica a Deportes Puerto Montt, decretando que todo se define en cancha.