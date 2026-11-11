Donaciones y apadrinamiento a su hija: Las conmovedoras muestras de apoyo a familia de Jesús de Miguel

El trágico fallecimiento del delantero del Tenerife dio paso a numerosos gestos, entre los que está el millonario aporte económico de parte de una figura del fútbol.

El fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel Alameda ha dado paso a conmovedores gestos en España, entre los que está la campaña iniciada por otro jugador.

Luego de que perdiera la vida el 3 de noviembre por un brutal choque en un partido por la Segunda División, el jugador del Hércules, Fran Sol, comenzó una cruzada solidaria para la familia del delantero del Tenerife.

En pocos días, el monto recaudado supera los 200.000 euros, equivalentes a más de 217 millones de pesos chilenos, y se acerca al objetivo de €300.000.

La iniciativa se expandió y una figura del fútbol donó €10.0000, lo que fue confirmado por el propio Fran Sol en entrevista con el canal Fanplay de Primera.

“Es un futbolista muy famoso que está en activo. No voy a decir su nombre porque él quiere mantener el anonimato y quiere que se hable el gesto, no de quien lo hace”, agregó.





Tenerife ayudará a hija de Jesús de Miguel hasta los 18 años

La colaboración se sumó al gran gesto del Tenerife, club en el que estaba Jesús de Miguel y que se comprometió a ayudar a su hija hasta que cumpla los 18 años.

Rayco García, máximo accionista del club, comunicó la noticia el pasado fin de semana en un homenaje, destacando que “dentro de lo malo, también les digo que estén tranquilos. Que Carla, la hija de nuestro ‘Demi’, jamás va a estar sola”.

“Nos vamos a ocupar de que, cuando sea mayor, sepa quién fue su padre y se sienta orgullosa de que jugó en este estadio defendiendo los colores del Club Deportivo Tenerife”, agregó.

El directivo recalcó que “entre todos vamos a apadrinar a la niña hasta que cumpla 18 años. No vamos a permitir de que le falte nada. Porque la familia de Miguel Alameda estará en nuestros corazones”.

“Además de homenajear a nuestro ‘Demi’, lo mejor que podemos hacer es cuidar a su familia”, agregó.

El deceso del ariete de 30 años se produjo tras una fuerte colisión con el arquero del FC Andorra, Jesús Owono, situación que generó conmoción a nivel mundial.