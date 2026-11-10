El drama de Jesús Owono: Sus hermanos sufren hostigamiento tras tragedia de Jesús de Miguel

A una semana del fallecimiento del jugador del Tenerife, una cercana al arquero dio detalles del calvario que está atravesando la familia.

La trágica muerte del futbolista Jesús de Miguel Alameda sigue generando repercusiones en España. Ahora, se dio a conocer el complejo momento que vive Jesús Owono, involucrado en el fallecimiento del jugador.

El arquero le dio un fuerte rodillazo en el pecho al delantero en el partido entre su club, FC Andorra, contra Tenerife en un partido válido por la Segunda División.

El golpe provocó que la víctima sufriera un paro cardiorrespiratorio en plena cancha. Pese a ser estabilizado, perdió la vida horas después en un hospital local.





El duro momento que atraviesa Jesús Owono

A una semana del lamentable suceso, Owono se encuentra trabajando con ayuda sicológica para salir adelante, aunque estaría dispuesto a tomar una radical decisión.

Según consignó Mundo Deportivo, el portero de 25 años evalúa dejar el profesionalismo producto de que se no se ha levantado en lo anímico.

Ana Maye, quien conoció al guardameta en su rol de Coordinadora General de la Selección de Guinea Ecuatorial, dio detalles sobre la situación que está atravesando.

“Por mucho que se lo digan, le apena muchísimo. Está muy afectado, sobre todo por el niño de un año y medio que tenía Jesús Miguel y por su viuda. No sabe cómo gestionar todo esto”, comentó.

En diálogo con el citado medio, la mujer reveló que es cercana al futbolista y entregó inéditos antecedentes de lo que ha tenido que pasar su familia.

Uno de los episodios más graves lo vive su hermano menor, quien se desempeña en el fútbol de País Vasco y al que, según Maye, “lo están llamando asesino”.

“Le increpan en su equipo y hasta algunos padres le insultan. Es muy duro. Su hermana, que estudia en la Universidad de Valencia, también está sufriendo por lo que está pasando. No se lo merecen”.

En medio de esta situación, su madre se trasladó a Andorra para acompañarlo y ayudarlo en este complejo escenario.