¿Se desarma el campeón? Gigante del continente tiene en la mira a pieza clave de Colo Colo

Víctor Felipe Méndez habría despertado el interés de un poderoso club mexicano, quienes estarían analizando su contratación de cara al 2027.

La consagración de Colo Colo en la Liga de Primera dio paso a los rumores sobre el futuro de varios futbolistas, entre los que está Víctor Felipe Méndez.

El volante mostró un buen nivel en el torneo que no solamente le permitió ser una pieza clave para el Cacique, sino que también retornar a la Selección Chilena.

En ese escenario, su buen rendimiento lo habría puesto en la órbita de un gigante del continente pensando en el 2027.





América de México tendrá en la mira a Víctor Felipe Méndez

Se trata del América de México, uno de los clubes más relevantes de Norteamérica que estaría pensando en el mediocampista nacional.

De acuerdo con el portal Fútbol Total, Las Águilas analizan la situación del jugador de 27 años para incorporarlo de cara al Torneo Clausura de la Liga MX.

Su llegada podría facilitarse con las salidas de los extranjeros Víctor Dávila (también chileno), José Raúl Zúñiga y Raphael Veiga, lo que facilitaría al club azteca su inscripción.

Méndez llegó al Cacique a principios del 2025 desde el CSKA Moscú, firmando en aquel momento un contrato por tres temporadas.

A lo largo de esta temporada, el volante disputó un total de 37 partidos en los que convirtió 2 goles y entregó 9 asistencias, siendo un hombre fundamental para el entrenador Fernando Ortiz.