Quién es José Movillo, el convocado de emergencia a La Roja para los partidos ante Colombia

El defensor de O’Higgins de Rancagua fue convocado tras la lesión de Paulo Díaz, sumándose a los trabajos de La Roja de cara a los últimos amistosos del 2026.

La baja de Paulo Díaz derivó en una convocatoria de emergencia en la Selección Chilena. Se trata de José Movillo, defensor perteneciente a O’Higgins y que se sumó al plantel con miras a los amistosos ante Colombia.

La Roja informó que el zaguero del Atlanta United fue liberado a raíz de “una patología de cadera izquierda”, lo que limita su participación en entrenamientos y partidos.

Tras quedar descartado para los duelos, al igual que Benjamín Kuscevic que también quedó fuera, el entrenador Nicolás Córdova nominó al joven de 19 años.





José Movillo, quién es el último nominado a La Roja

Nacido en febrero de 2007, José Tomás Movillo llegó a los 15 años a las inferiores del Capo de Provincia desde su natal Linares.

Su debut en el conjunto de Rancagua fue enero del 2025, ingresando en el segundo tiempo en la victoria 3-1 ante Rangers de Talca por Copa Chile.

A los pocos días llegó la firma de su primer contrato como profesional, aspecto que fue destacado por el propio club que señaló: “Ha mostrado madurez en su desarrollo futbolístico, lo que le permitió dar este gran paso para su carrera”.

Desde entonces, el defensor, que mide 1,86 cm, ha jugado 17 partidos con los Celestes en los que no marcó goles.

Su desempeño le ha permitido ser considerado para la Selección Chilena Sub 20, disputando a mediados de septiembre los Juegos Suramericanos de la Juventud Santa Fe 2026.