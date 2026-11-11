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Viaje al pasado: Alexandra Litvinova celebra cumpleaños de su hija con emotivo recuerdo de embarazo

La pareja de Alexis Sánchez publicó un video para conmemorar la icónica fecha, mostrando tiernos momentos junto a la pequeña.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Un emotivo video publicó Alexandra Litvinova para conmemorar el cumpleaños de su hija, recordando parte de lo que fue su embarazo.

La modelo rusa y Alexis Sánchez festejaron este fin de semana la especial fecha, repletando de amor a la pequeña que tiene un año de vida.

En esta ocasión, la influencer compartió inéditos registros en la previa de dar a luz, para posteriormente mostrarse paseando a la niña en su coche.

“Este es el vídeo más largo que he hecho en mi vida”, escribió en Instagram, enseñando cómo estaba tres días antes del nacimiento y el cambio que se dio.

En la última parte, la joven de 26 años tomó a su retoña en brazos y le dio un tierno beso en el rostro, paseando por la casa junto a su mascota.

Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova festejaron cumpleaños de su hija

El último fin de semana, el futbolista chileno y su pareja compartieron imágenes de lo que fue la celebración del cumpleaños.

El festejo incluyó torta, realizada por la propia Litvinova, globos, decoración y mucho amor hacia la pequeña criatura.

Uno de los momentos más emotivos fue con Maravilla bailando la canción “Echar de Menos” de Ke Personajes, disfrutando de una agradable instancia familiar.

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