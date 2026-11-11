Viaje al pasado: Alexandra Litvinova celebra cumpleaños de su hija con emotivo recuerdo de embarazo

La pareja de Alexis Sánchez publicó un video para conmemorar la icónica fecha, mostrando tiernos momentos junto a la pequeña.

Un emotivo video publicó Alexandra Litvinova para conmemorar el cumpleaños de su hija, recordando parte de lo que fue su embarazo.

La modelo rusa y Alexis Sánchez festejaron este fin de semana la especial fecha, repletando de amor a la pequeña que tiene un año de vida.

En esta ocasión, la influencer compartió inéditos registros en la previa de dar a luz, para posteriormente mostrarse paseando a la niña en su coche.





“Este es el vídeo más largo que he hecho en mi vida”, escribió en Instagram, enseñando cómo estaba tres días antes del nacimiento y el cambio que se dio.

En la última parte, la joven de 26 años tomó a su retoña en brazos y le dio un tierno beso en el rostro, paseando por la casa junto a su mascota.

Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova festejaron cumpleaños de su hija

El último fin de semana, el futbolista chileno y su pareja compartieron imágenes de lo que fue la celebración del cumpleaños.

El festejo incluyó torta, realizada por la propia Litvinova, globos, decoración y mucho amor hacia la pequeña criatura.

Uno de los momentos más emotivos fue con Maravilla bailando la canción “Echar de Menos” de Ke Personajes, disfrutando de una agradable instancia familiar.