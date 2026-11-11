Fabián Estay y Humbero Suazo ingresaron al Salón de la Fama del Fútbol: Chupete recordó a su familia

Los históricos jugadores chilenos fueron galardonados en México, con el ex delantero emocionándose hasta las lágrimas al agradecer el apoyo de sus cercanos.

Fabián Estay y Humberto Suazo recibieron un sentido homenaje este martes, ingresando oficialmente al Salón de la Fama del Fútbol Internacional ubicado en México.

El ex volante tuvo destacados pasos por la Liga MX defendiendo a Toluca, América, Atlante y Santos Laguna, llegando a ganar tres títulos en su estadía en Norteamérica.

Por otra parte, Chupete se convirtió en leyenda en Monterrey, llegando a ser en su momento el goleador histórico de la institución regiomontana.





La emoción de Humberto Suazo tras estar en el Salón de la Fama

Al momento de ser galardonado en Pachuca, el actual entrenador de San Luis de Quillota no contuvo las lágrimas y se emocionó por el reconocimiento.

“Estoy muy emocionado. Primero, me gustaría darle las gracias a la organización y a todos los que hicieron posible que esté presente acá. Me llena de orgullo”, dijo en primera instancia el mítico goleador.

El histórico goleador chileno mencionó “a mi familia, que muchas veces, por dejar los sueños de lado, me acompañaron en mi proceso. Mandar saludos a mis niñas, que no pudieron venir, a mi papá que ya no está, y a mi mamá que está en Chile”.

“A todos mis entrenadores, que me hicieron mejor jugador y persona, a a mi club, a San Luis de Quillota que me dio la oportunidad de dirigir este año y me dio permiso para estar acá presente”, agregó.

Finalmente, Suazo valoró la importante que tuvo en su vida Rayados de Monterrey, agradeciendo “por abrirme las puertas a este lindo país, que me dio un hijo regiomontano y donde pude mostrar todas mis armas. Hicimos historia en el club. No me salen las palabras, estoy muy emocionado”.

Además de los referentes nacionales, fueron destacadas figuras internacionales como Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Bebeto Fernando Torres, Bebeto, Miroslav Klose, Davor Suker y el peruano Teófilo Cubillas.

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“Estoy muy emocionado” Humberto Suazo se conmueve al ser investido en el Salón de la Fama La velada que abre la puerta hacia la inmortalidad futbolística 📺Disfruta la Ceremonia del #SalonDeLaFama 2026 por 🇲🇽 ViX y TUDN

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