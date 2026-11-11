No lo dejaron pasar: Hinchas de la U repletaron Instagram de Leo Rey tras comentario de “chunchítico”

Los fanáticos azules fueron con todo al perfil del cantante nacional, quien lanzó su frase viral en la celebración de la estrella 35 de Colo Colo.

Repleto de comentarios quedó el Instagram de Leo Rey tras decir su frase viral en la celebración del título de Colo Colo, mencionando esta vez al “chunchítico”.

El artista nacional cantó el pasado lunes en el Estadio Monumental, siendo invitado tras la obtención de la estrella 35 de Los Albos.

Pese a que aclaró más tarde que se trataba simplemente de “una humorada”, los fanáticos azules no perdonaron y fueron directamente a su redes sociales.





Así quedó el Instagram de Leo Rey

Las últimas publicaciones del intérprete quedaron con decenas de reacciones de los aficionados del cuadro laico, quienes prácticamente no aceptaron sus disculpas.

Si bien hubo algunos que se lo tomaron con humor, otros directamente lo insultaron por el comentario realizado en los festejos del Cacique.

“Con el Bulla no”, “innecesario” o “desfunen a Alexítico” fueron solamente algunos de los comentarios.

Por su parte, los hinchas de Colo Colo lo respaldaron en una acción que dio paso a encendidos debates en el pérfil de Leo Rey.

Mira los comentarios acá

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LEO REY (@leoreyoficial)