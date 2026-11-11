Waldo Ponce cuestiona a Arturo Vidal por su celebración del título: “Es una falta de respeto a la U”

El ex defensor, que compartió con el King en la Selección Chilena, afirmó que no le gustó los cánticos contra Los Azules en la celebración de la estrella 35 de Colo Colo.

Waldo Ponce, ex jugador de Universidad de Chile, arremetió contra Arturo Vidal por su comportamiento en la celebración del título de Colo Colo.

“Van a decir que soy de la U y picado”, comentó en Radio Futuro FM el otrora defensor, quien en primera instancia destacó a su ex compañero en la Selección Chilena y el mérito de Los Albos en la obtención de la estrella 35.

“Para mí está dentro de los jugadores históricos y de los mejores de nuestra historia. Lo he dicho en todos lados y no me molesta decirlo”, señaló.





¿Qué dijo Waldo Ponce de Arturo Vidal?

El otrora defensor mencionó que hubo un aspecto que “no me gustó”, mencionando que “cuando le dan la palabra al capitán de Colo Colo, a un tipo que es referente, canta tres canciones con mucho garabato en contra de su archirrival”.

“Eso para mí es una falta de respeto a la U. No tan solo a la U, también hay cabros chicos que son de la U y que quieren ser como Arturo Vidal. Y que empiece a cantar canciones con puras chu… para la U no me gustó“, agregó.

Ponce recalcó que “entiendo cómo es Arturo, es muy de corazón y las cosas que dice las expresa. Yo creo que así fue como lo hizo, no veo otra intención, pero no me gustó, eso lo tenía que decir”.

Formado en Los Azules, el zaguero y el Rey fueron parte de La Roja en el Mundial de Sudáfrica 2010, equipo que era comandado por Marcelo Bielsa.