“Que tu sonrisa sea eterna”: La sentida carta de atleta chileno para despedir a Martín Santana

Ignacio Nordetti se expresó con un sentido mensaje por el fallecimiento del apodado “Sonrisas”, especialista en salto con garrocha que perdió la vida a los 20 años.

Impacto causó en el deporte chileno el fallecimiento de Martín Santana, especialista en salto con garrocha que perdió la vida a los 20 años.

El apodado “Sonrisas” participó hace pocas semanas en el Sudamericano de Atletismo Sub 23, realizado en Santa Fe, Argentina, a mediados de octubre.

La partida del chillanejo, que también era estudiante de Ingeniería Civil Química, marcó a sus cercanos, entre los que está el atleta Ignacio Nordetti que lo despidió mediante una emotiva carta publicada en sus redes sociales.





Ignacio Nordetti despide a Martín Santana

El velocista, especializado en 100 metros planos, partió mencionando: “Qué paradójica es la vida cuando se trata de tu sobrenombre, de ser el alma de la fiesta, de todos notar tu ausencia cuando no estabas. Qué triste es la vida cuando se trata de tu desenlace”.

“Difícil es expresar todos los sentimientos encontrados que tengo por tu partida, ya que me hiciste sentir identificado con los momentos más oscuros que me ha tocado vivir como persona, sufrir mentalmente. Pero yo pedí ayuda”, agregó.

Nordetti afirmó que la noticia lo hizo replantearse “las cosas realmente importantes de la vida, me pregunto qué podemos hacer mejor con nuestros queridos/cercanos para evitar estos desenlaces”.

“Logré conocerte y creo poder describir tu esencia. Una persona de bajo perfil, pero de notoria ausencia. Sonriente como tu mismo, como tu sobre nombre me lo decía. Amable, respetuoso, noble y fiel a los tuyos”, añadió.

El joven remarcó que “a pesar de estar sufriendo, sonreías, como si todos tus problemas se desvanecieran regalándonos alegrías día a día”.

“Que tu sonrisa sea eterna, ilumine el paraíso y el camino de muchos a quienes nos regalaste una sonrisa en esta vida. Que tu final sea un mensaje para que otros se atrevan a hablar, a pedir ayuda y a encontrar la paz y esperanza que tu no pudiste lograr. Espero que hayas encontrado la paz eterna”, sentenció.

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