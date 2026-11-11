Desahogo total: El festejo de Alejandro Tabilo tras ganar en su debut en el ATP de Estocolmo

El chileno celebró con todo la victoria sobre el italiano Lorenzo Sonego, avanzando a los cuartos de final del torneo sueco.

Un triunfazo logró Alejandro Tabilo (31°) este miércoles en su debut por el ATP 250 de Estocolmo, derrotando a Lorenzo Sonego (115°) por 7-6 (2), 6-7 (7) y 7-5.

En una verdadera batalla que se extendió por 2 horas y 55 minutos, el chileno pegó en los momentos claves y avanzó a los cuartos de final.

La victoria se transformó en un desahogo para el nacional, quien puso fin a una racha de poco más de un mes sin lograr triunfo.





La celebración de Alejandro Tabilo tras vencer a Lorenzo Sonego

Tras cerrar el partido, el zurdo soltó su raqueta y soltó un fuerte grito en plena cancha, apretando el puño y mirando al equipo que lo acompañó.

La última victoria del nacido en Toronto fue a fines de septiembre en el ATP 500 de Tokio al superar a Tommy Paul (13°). Posteriormente, cayó contra Denis Shapovalov (50°) en la siguiente fase.

Por la ronda de los ocho mejores, Tabilo se medirá al estadounidense Alex Michelsen (35°) este jueves 12 de noviembre desde las 9:00 horas de Chile aproximadamente.

Este es el último torneo que disputa la mejor raqueta de nuestro país en este 2026, dando por terminada su temporada para luego tomarse un descanso.

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