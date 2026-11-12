Otra alerta: La U recibió citación al Tribunal de Disciplina por llamativa situación

Una denuncia arbitral derivó en la citación de Los Azules al organismo, caso que se originó en la victoria ante Deportes Antofagasta por Copa Chile.

Universidad de Chile podría tener un nuevo dolor de cabeza. Tras quedarse sin chances de campeonar en la Liga de Primera, Los Azules fueron citados a comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Según las resoluciones adoptadas en la audiencia 41° del pasado 10 de noviembre, el cuadro laico deberá responder por una denuncia realizada por el árbitro Mathias Riquelme en la victoria 4-0 ante Deportes Antofagasta por Copa Chile.

En concreto, la situación se originó por uno de los pasabalones que estuvo en aquella jornada en el Estadio Santa Laura.





La denuncia contra la U por pasabalones

El juez expulsó en el duelo a un juvenil encargado de la reposición de las pelotas, ordenando su salida a los 85 minutos.

Si bien no se entregó detalles del hecho, el caso quedó en manos del organismo que terminó citando a la dirigencia del Romántico Viajero.

La próxima audiencia quedó fijada para el miércoles 18 de noviembre, realizándose en forma telemática.