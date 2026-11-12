Negocio en el horizonte: Los millones que ganaría Colo Colo por venta de Salomón Rodríguez

Pese a tener un magro paso en 2025, el uruguayo podría darle una gran alegría al Cacique si se concreta su venta al Montevideo City Torque.

Colo Colo se frota las manos. A los millones asegurados por ser campeón de la Liga de Primera se podría sumar un nuevo monto por Salomón Rodríguez.

El uruguayo renació tras un pobre paso por el Cacique en 2025, pasando a ser figura indiscutida en su préstamo por el Montevideo City Torque.

Tras convertirse en el goleador de la Copa Sudamericana con 7 tantos, el delantero podría darle una gran alegría económica a Los Albos.





Colo Colo podría concretar millonaria venta de Salomón Rodríguez

De acuerdo con el periodista César Merlo, especializado en mercado de pases, el elenco charrúa tiene en mente ejecutar la opción de compra por el charrúa de 26 años.

Si se concreta esto, Colo Colo recibiría cerca de US$2 millones, recuperando la inversión de la temporada pasada.

El reportero precisó que la idea de la dirigencia uruguaya es pagar el monto y venderlo al extranjero, teniendo en cuenta que hay sondeos del fútbol mexicano.

Rodríguez marcó solamente 3 goles en 26 partidos con el Popular, llegando a no ser citado en varios cotejos a lo largo de la anterior campaña.

Sin embargo, el atacante se recompuso en su país y ya anotó 20 dianas en 42 compromisos con Montevideo City Torque.