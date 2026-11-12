En Brasil especularon con una supuesta relación entre el chileno y la paraguaya Luana Hildebrand, lo que dio paso a las reacciones de los hinchas del Flamengo.

En medio de su gran presente en Flamengo, Erick Pulgar generó ruido en Brasil por su vida amorosa.

El futbolista chileno fue vinculado con Luana Hildebrand, reconocida influencer paraguaya con la que supuestamente “se está conociendo mejor”.

La cercanía entre ambos fue revelada por la cuenta Daily do Garotinho, especializada en el mundo del espectáculo que cuenta con casi 2 millones de seguidores en redes sociales.

El portal apuntó directamente que hay “una nueva pareja” entre el jugador nacional y la creadora de contenido, dando un detalle clave.

Se trata del viaje que la joven habría realizado a Antofagasta junto al volante, a quien presuntamente acompañó durante sus días libres.





Instagram de Luana Hildebrand

Pese a que la relación no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados, la situación generó la respuesta de los hinchas del Flamengo.

Fanáticos del Mengao fueron de lleno al Instagram de Hildebrand y repletaron de comentarios sus últimas publicaciones, lanzando hasta curiosas “advertencias”.

“Cuidado con nuestro Pulgar”, “mala jugada” o decenas de gif fueron algunas de las reacciones de los fanáticos.

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