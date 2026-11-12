Un paso más: Alejandro Tabilo sigue firme en el ATP 250 de Estocolmo y avanza a semifinales

En otro encuentro muy parejo, el chileno derrotó al estadounidense Alex Michelsen y se instaló en la ronda de los cuatro mejores del torneo sueco.

Nuevo triunfazo para Alejandro Tabilo (31°). El chileno derrotó por 7-5 y 7-6 (2) a Alex Michelsen (35°) y avanzó a las semifinales del ATP 250 de Estocolmo.

En un partido muy parejo, el zurdo se mostró sólido y golpeó en los momentos precisos para vencer al estadounidense, quien lo había superado en el Masters 1000 de Miami en marzo.

La mejor raqueta de nuestro país volvió a instalarse en una ronda de los cuatro mejores después de tres meses, luego de estar en esta fase en el ATP 500 de Washington.





Alejandro Tabilo buscará su segunda final del año

En busca del paso a la gran final del torneo sueco, el nacional enfrentará al ganador del cruce entre el argentino Thiago Tirante (51°) y el kazajo Alexander Shevchenko (107°).

El choque por semifinales se jugará este viernes 13 de noviembre a partir de las 10:00 horas de Chile.

Tabilo intentará acceder a su segunda final del año. La anterior fue en el ATP 500 de Río de Janeiro en la que cayó ante el trasandino Tomás Martín Etcheverry.

Este es el último certamen que el nacido en Toronto juega este 2026, quien pasará a tomarse vacaciones y comenzar a pensar en el 2027.