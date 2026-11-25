El exmandatario llegó este miércoles al velorio de la actriz en el Teatro Nacional Chileno, donde recordó entre risas el día en que se conocieron.

El expresidente Gabriel Boric llegó este miércoles al Teatro Nacional Chileno para despedir a la actriz Delfina Guzmán, quien falleció el martes a los 98 años.

A su salida del velorio, el mandatario recordó entre risas un encuentro con la destacada artista en el teatro, cuando él todavía era jefe de Estado.

“Me acuerdo cuando la vi, ella como público, pero fuimos a ver juntos ‘El gato sobre el tejado’ (La Gata sobre el Tejado de Zinc Caliente), y ahí una anécdota. La conté recién, así que… Me agarró a besos y me dice: ‘mire, niñito. Yo por usted haría cualquier cosa, menos empelotarme aquí’ ”, contó.





En conversación con la prensa, Boric dijo que “más que llorar su muerte, celebro su vida, sus 98 años llenos de historia”. También destacó que la actriz “siempre mantuvo una opinión firme respecto de los temas contingentes del país, pero sobre todo en defensa de la cultura”.

“Lo mejor que podemos hacer en rendirle homenaje es defendiendo la cultura, defendiendo firmemente a los trabajadores, a los artistas como trabajadores, que se les respete como tales, que se les respete en su dignidad, que se valore su oficio, su trabajo en todas las dimensiones, que es lo que nos enseñó Delfina Guzmán”, sostuvo.

La admiración de Delfina Guzmán por Gabriel Boric

La anécdota de Gabriel Boric cobra sentido al recordar la admiración que sentía Delfina Guzmán por el líder frenteamplista. En una entrevista con Matilde Burgos en CNN Íntimo, la actriz afirmó que “ese cabro no es de ninguna parte, es de todos nosotros”.

“Encuentro que es una preciosura”, respondió ante la pregunta sobre ser gobernada por un mandatario de 37 años.





En ese mismo diálogo, Guzmán rememoró el día que conoció a Boric. “Nos encontramos en un acto y estaba con la chica que me cuida (…) Ella, muy hábilmente, me dejó en mi sitio y al poquito rato apareció con él, le dijo que yo quería saludarlo“, señaló.

“Llegó este cabro exquisito y le dije: ‘mira, no me hablas ninguna palabra, ¡párate ahí!’. Y le empecé a dar besos y besos, no tenía cómo explicarle todo el cariño sumado de todos mis hijos“, agregó.

El velorio continuará este miércoles en el Teatro Nacional Chileno. El jueves, a las 11:00 horas, se realizará una misa en la Catedral de Santiago. Luego, el cortejo pasará por la Pérgola de las Flores y seguirá hasta el Parque del Recuerdo, donde la familia realizará una ceremonia privada.