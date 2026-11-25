La panelista relató en Plan Perfecto cómo logró aplicar la maniobra de Heimlich en un local de Ñuñoa tras notar que su compañera se ahogaba con un trozo de carne. “Cualquier persona atina a tratar de salvarle la vida”, reflexionó.

Tras el lanzamiento de la parrilla programática 2027 celebrado este miércoles en Chilevisión, algunos de los rostros del canal fueron a almorzar a un restaurante de Ñuñoa, donde Francisca García-Huidobro sufrió un inquietante incidente.

¿Qué ocurrió? Según contaron en Plan Perfecto, la conductora del programa se atoró con un trozo de carne. Al notar que lloraba y no podía hablar, Renata Bravo reaccionó rápido y tuvo un rol fundamental. “Pudo haber terminado muy muy mal”, dijo Eduardo de la Iglesia al inicio del programa.

Sobre la maniobra, Renata describió: “La doy vuelta y le digo, le aviso, te voy a hacer la maniobra (de Heimlich)”, relató. Luego, explicó cómo aplicó estos primeros auxilios: “Puse mi puño un poquito arriba del ombligo y lo que me daba miedo era quebrarle una costilla porque ella es bien flaca”.

Por fortuna, la maniobra tuvo éxito, por lo que la comunicadora ahondó en el momento decisivo: “Puse mi mano, la hundí y para arriba. Eso fue lo que tiene que hacer, como hundirla y para arriba”, logrando que expulsara el alimento.

Tras el preocupante momento, la animadora fue trasladada a una clínica para control, mientras Bravo destacó la reacción instintiva: “Creo que fueron dos apretones y salió”.

Finalmente, la panelista del programa reflexionó sobre los segundos decisivos que lograron marcar una diferencia vital: “Esto lo hubiese hecho yo o cualquiera, o sea, yo creo que instintivamente cualquier persona atina a tratar de salvarle la vida”.

Revisa las declaraciones en Plan Perfecto: