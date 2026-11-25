Durante 5 días, los cuatro participantes se enfrentarán al escrutinio del público y a las cámaras que los grabarán las 24 horas. El público tendrá un rol protagónico para elegir al primer jugador del reality de Chilevisión.

Este miércoles y tras varios días de misterio se reveló que la “Casa de Cristal” estará ubicada en la zona surponiente de Santiago.

La dinámica se llevará a cabo en Arauco Maipú, en el sector de Monte Tabor, y albergará a cuatro participantes que sueñan con ser el primer jugador de Gran Hermano Chile.





¿Cómo funcionará la Casa de Cristal?

La instalación tendrá paredes transparentes y contará con transmisión continua de 24 horas a través del canal de CHV en YouTube y la app MiCHV.

Durante 5 días, estos cuatro participantes convivirán en tiempo real y en 360 grados, abandonando su privacidad en un espacio que estará a la vista de todos.

El público podrá seguir el minuto a minuto y luego podrá elegir a través de voto popular quién será el primer jugador de la casa más famosa del mundo.

A lo largo del encierro, los participantes enfrentarán dinámicas diseñadas para poner a prueba su convivencia.

Además, contarán con el escrutinio constante de los peatones y las cámaras, sin tener contacto verbal directo con el exterior.

Finalmente, las votaciones del público serán en tiempo real, por lo que tendrán un rol protagónico durante esta edición.