La expareja de Tomicic se desenmarcó del proceso judicial con el banco, asegurando que necesita quedarse más tiempo en el lugar por una serie de inconvenientes.

Este martes, en Plan Perfecto mostraron en exclusiva un escrito que presentó Marco Antonio López, también conocido como Parived, en el Séptimo Juzgado Civil de Santiago.

En él, la expareja de Tonka Tomicic apeló para evitar su desalojo del departamento de la animadora ubicado en la comuna de Vitacura.





¿Qué dice la acción legal que presentó Parived?

Según detallaron en Plan Perfecto, el escrito tiene 24 páginas y se presentó el pasado 18 de noviembre para solicitar más tiempo en el departamento que debe ser entregado al banco para su remate.

Esto, por el incumplimiento de compromiso de pagos adquiridos.

Es por ello que en la acción legal, Parived solicita la suspensión del procedimiento de apremio que tiene que cumplirse el 26 de noviembre.

Para ello, López argumenta que, como ocupante del inmueble, no está involucrado en el proceso judicial de Tonka con el banco.

Así, solicita más tiempo para abandonar la propiedad por una serie de inconvenientes, donde argumenta que hay situaciones domésticas ligadas a que vive con su madre de 87 años y sus mascotas, lo que ha dificultado encontrar otro lugar.

Revive el momento: