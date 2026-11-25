La exvocera de Gobierno acusó que estos “errores” han generado problemas para La Moneda con ministros y parlamentarios.

La exministra vocera de Gobierno, Mara Sedini se refirió a la gestión del actual subsecretario y vocero, Gonzalo Arenas, e indicó que este “ha cometido errores comunicacionales”.

En conversación con Las Últimas Noticias, la exautoridad sostuvo que estas situaciones han dificultado la relación del Ejecutivo con sus propios ministros y con parlamentarios.

En esa misma línea, también apuntó a que desde La Moneda deberían incluir más el modelo comunicacional como parte de la toma de decisiones, y no como una parte adicional y externa.





La crítica de Sedini

“El subsecretario ha cometido errores comunicacionales, muchas veces no forzados , que han generado problemas con parlamentarios, con ministros”, aseguró la exvocera.

De igual manera, añadió que “espero que más allá de él, esto tenga que ver con una reacción del gobierno completo al modelo comunicacional. La comunicación no es accesoria ni es después de las políticas públicas, es durante, es parte de cómo se estructura cualquier estrategia”.

Sedini también advirtió que la realidad actual es distinta a la que se enfrentó ella, y que “el subsecretario llegó con una ventaja particular porque el gobierno se dio cuenta de la importancia de tener una vocería activa y potente, sensación que al inicio del gobierno no tenía”.

Por último, enfatizó en que el vocero “debe ser activo, presente, pero también involucrado en las buenas tomas de decisiones, porque al final no hay vocero que aguante las malas noticias”, cerró.