Mara Sedini aconsejó a nuevo vocero y apuntó a “patita floja” tras su designación

Aunque valoró la llegada de Gonzalo Arenas, la exministra apuntó a problemas comunicacionales en el Ejecutivo. “Hay claramente que ordenar la coordinación entre ministerios”, afirmó.

La exvocera de Gobierno, Mara Sedini, planteó dudas sobre las atribuciones que tendrá Gonzalo Arenas como nuevo portavoz de La Moneda. Aunque valoró su llegada, apuntó a problemas comunicacionales en el Ejecutivo.

En entrevista con Radio Bío Bío, sostuvo que “antes de salir frente a cualquier micrófono, tiene que existir una estrategia. Prioridades, diagnóstico, coordinación entre ministerios y, obviamente, una conducción política clara”, afirmó.

En esa línea, advirtió que “si esa estructura no funciona, el vocero termina enfrentando problemas que no le corresponden y termina poniendo la cara”.

Las dudas de Sedini tras llegada de nuevo vocero

“Lo primero es definir quién conduce la estrategia y quién toma las decisiones comunicacionales: ¿va a ser Arenas?, ¿va a ser el ministro Alvarado?, ¿va a ser el Segundo Piso?, ¿va a incidir directamente el presidente?”, planteó Sedini.

En ese sentido, la exministra manifestó sus dudas por las atribuciones que tendrá Gonzalo Arenas, quien fue designado como subsecretario de la Segegob.

“Hay que ver cuál va a ser la verdadera responsabilidad que va a tener Gonzalo Arenas o simplemente va a ser alguien que hace de speaker o parlante de lo que determinan otros o él va a tener ese poder ”, sostuvo.

“Yo creo que eso todavía el gobierno no lo ha transparentado muy bien”, puntualizó.

Sedini criticó rol de biministro tras su salida

Sedini también cuestionó que Claudio Alvarado haya asumido funciones de vocería. “El ministro del Interior es alguien que tiene que acumular capital político”, sostuvo, mientras que “el vocero es alguien que gasta su capital político”, debido a su exposición a controversias.

Asimismo, advirtió que el Ejecutivo se ha concentrado en responder a la contingencia. “Los voceros están saliendo a contestar preguntas en vez de a plantear los lineamientos del gobierno, y eso al final para el vocero es muy desgastante”, señaló.

Por ello, destacó que Arenas necesitará autoridad y cercanía con el mandatario. “El vocero tiene que tener acceso a ciertas definiciones, tiene que tener autoridad para transmitirlas y para eso el vínculo con el presidente es muy importante”, enfatizó.