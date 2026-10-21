Pdte. Kast nombra a Gonzalo Arenas como nuevo vocero de Gobierno y subsecretario de la Segegob

El abogado y doctor en Historia asumirá el cargo tras la salida de José Francisco Lagos. Antes de asumir el cargo, se desempeñaba como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, designó a Gonzalo Arenas Hödar como nuevo subsecretario General de Gobierno (Segegob) y vocero de Gobierno.

Arenas asumirá el cargo tras la salida de José Francisco Lagos, quien continuará colaborando con el mandatario en distintas materias, de acuerdo con el comunicado oficial.

“Junto con darle la bienvenida al nuevo subsecretario, el gobierno agradece a José Francisco Lagos -quien seguirá colaborando con el Presidente de la República en diversas materias-, por su trabajo y dedicación durante este tiempo en la Subsecretaría General de Gobierno”, señalaron.





Quién es Gonzalo Arenas Hödar

Gonzalo Arenas Hödar, el nuevo subsecretario de la Segegob es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, cuenta con experiencia en el ámbito político y en la administración pública.

Entre 2006 y 2014, se desempeñó como diputado de la República por el Distrito N.º 48, correspondiente a la región de La Araucanía, durante dos períodos parlamentarios.

Posteriormente, trabajó como asesor especial de Asuntos Indígenas y ejerció funciones de asesoría en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y en el Ministerio del Interior durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Desde junio de 2024, Gonzalo Arenas Hödar se desempeñaba como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián.

En el ámbito académico, su trabajo como historiador se ha centrado en la figura de Diego Portales y en la historia política e intelectual de Chile.