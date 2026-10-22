Programas Programación Señal en vivo
/

Terremoto 7,1 remece a China: SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile

El fuerte movimiento telúrico s registró a 202 kilómetros al noreste de Nagqu y se percibió a las 11:33 horas de Chile.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Un terremoto de magnitud 7,1 se registró este jueves 22 de octubre en China, generando atención por la intensidad del movimiento telúrico.

El sismo tuvo lugar a las 11:33 horas de Chile, 22:33 horas de Pekín.

De acuerdo con la información del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,1 y se localizó a 202 kilómetros al noreste de Nagqu, China.

Ante este evento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) evaluó las características del sismo para determinar que no existe riesgo de tsunami para las  costas de Chile.

 

 

 

 

Seguir en Seguir en