Terremoto 7,1 remece a China: SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile
El fuerte movimiento telúrico s registró a 202 kilómetros al noreste de Nagqu y se percibió a las 11:33 horas de Chile.
Un terremoto de magnitud 7,1 se registró este jueves 22 de octubre en China, generando atención por la intensidad del movimiento telúrico.
El sismo tuvo lugar a las 11:33 horas de Chile, 22:33 horas de Pekín.
De acuerdo con la información del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,1 y se localizó a 202 kilómetros al noreste de Nagqu, China.
Ante este evento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) evaluó las características del sismo para determinar que no existe riesgo de tsunami para las costas de Chile.
AHORA 🔴 Fuerte sismo se registra en las provincias de Xizang/Qinghai, China 🇨🇳
• Magnitud preliminar: 7.0 Mw.
• Hora chilena: 11:33.
• Probables daños graves.
— Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 22, 2026