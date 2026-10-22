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Emiten nuevo aviso para HOY por nubes con características tornádicas en tres regiones de la zona sur

De acuerdo con la DMC, también se esperan tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizos en el sector. Revisa a continuación los detalles del anuncio.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile informó este jueves de un nuevo aviso por “probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas“.

Dicho fenómeno se debe a una condición sinóptica de baja segregada, la cual mantendrá en alerta a tres regiones de la zona centro-sur del país.

Las regiones con posibles nubes tornádicas hoy

De acuerdo con el organismo, este aviso meteorlógico iniciaría la tarde de este jueves 22 de octubre y duraría hasta la misma noche de hoy.

Respecto a las regiones que se verán afectadas, estas son: Maule, Ñuble y Biobío. Asimismo, las zonas comprometidas son las siguientes:

  • Maule: Litoral, Cordillera Costa, Valle.
  • Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle.
  • Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle.

La DMC agregó que durante este fenómeno también se esperan probables “intensos vientos locales arrachados y tornádicos” en la zona.

Por otro lado, en avisos anteriores las autoridades indicaron que en dicho sector también podrían haber tormentas eléctricas y granizos.

Durante la tarde del miércoles, se produjo un fenómenos similar en la región del Maule, específicamente en la localidad de Retiro.

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