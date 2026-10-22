Emiten nuevo aviso para HOY por nubes con características tornádicas en tres regiones de la zona sur
De acuerdo con la DMC, también se esperan tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizos en el sector. Revisa a continuación los detalles del anuncio.
La Dirección Meteorológica de Chile informó este jueves de un nuevo aviso por “probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas“.
Dicho fenómeno se debe a una condición sinóptica de baja segregada, la cual mantendrá en alerta a tres regiones de la zona centro-sur del país.
Las regiones con posibles nubes tornádicas hoy
De acuerdo con el organismo, este aviso meteorlógico iniciaría la tarde de este jueves 22 de octubre y duraría hasta la misma noche de hoy.
Respecto a las regiones que se verán afectadas, estas son: Maule, Ñuble y Biobío. Asimismo, las zonas comprometidas son las siguientes:
- Maule: Litoral, Cordillera Costa, Valle.
- Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle.
- Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle.
La DMC agregó que durante este fenómeno también se esperan probables “intensos vientos locales arrachados y tornádicos” en la zona.
Por otro lado, en avisos anteriores las autoridades indicaron que en dicho sector también podrían haber tormentas eléctricas y granizos.
Durante la tarde del miércoles, se produjo un fenómenos similar en la región del Maule, específicamente en la localidad de Retiro.