Emiten nuevo aviso para HOY por nubes con características tornádicas en tres regiones de la zona sur

De acuerdo con la DMC, también se esperan tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizos en el sector. Revisa a continuación los detalles del anuncio.

La Dirección Meteorológica de Chile informó este jueves de un nuevo aviso por “probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas“.

Dicho fenómeno se debe a una condición sinóptica de baja segregada, la cual mantendrá en alerta a tres regiones de la zona centro-sur del país.





Las regiones con posibles nubes tornádicas hoy

De acuerdo con el organismo, este aviso meteorlógico iniciaría la tarde de este jueves 22 de octubre y duraría hasta la misma noche de hoy.

Respecto a las regiones que se verán afectadas, estas son: Maule, Ñuble y Biobío . Asimismo, las zonas comprometidas son las siguientes:

Maule : Litoral, Cordillera Costa, Valle.

: Litoral, Cordillera Costa, Valle. Ñuble : Litoral, Cordillera Costa, Valle.

: Litoral, Cordillera Costa, Valle. Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle.

La DMC agregó que durante este fenómeno también se esperan probables “intensos vientos locales arrachados y tornádicos” en la zona.

Por otro lado, en avisos anteriores las autoridades indicaron que en dicho sector también podrían haber tormentas eléctricas y granizos.

Durante la tarde del miércoles, se produjo un fenómenos similar en la región del Maule, específicamente en la localidad de Retiro.