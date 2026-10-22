Las 10 regiones con aviso de tormenta eléctrica este jueves 22 de octubre: Alertan granizada y vientos

Entre la zona centro-norte y la zona sur del país se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables debido al sistema frontal que afecta a gran parte del país.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una aviso de “probables tormentas eléctricas” para la noche de este jueves en diez regiones del país, fenómeno que se produce debido a las condiciones climáticas ha afectado a parte del país durante esta semana.

El pronóstico también agregó que en algunas zonas incluso se sumaría la probabilidad de caída de granizo y fuertes rachas de vientos locales.





Las 10 regiones con aviso de tormenta eléctrica HOY

Según dio a conocer la entidad, la noche de este jueves 22 de octubre se esperan probables tormentas eléctricas en siete regiones de la zona centro-norte y centro-sur del país , las cuales vendrán con otros fenómenos meteorológicos y se harían presentes en todas sus zonas.

Estas son:

Coquimbo : Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.

: Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera. Valparaíso : Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.

: Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera. Metropolitana : Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

: Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. O’Higgins : Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. Maule : Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. Ñuble : Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Asimismo, la DMC también anunció que tres regiones de la zona sur solo podrían tener tormentas eléctricas entre la tarde y noche de hoy. Estas son: