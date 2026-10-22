Tragedia en Portillo: Encuentran cuerpo de tercer excursionista fallecido tras avalancha

El rescate fue realizado por buzos de la Armada de Chile, quienes retiraron el cuerpo para su posterior traslado al Servicio Médico Legal (SML) de San Felipe.

Este jueves fue encontrado el cuerpo de Abraham Camero, el tercer excursionista fallecido tras la avalancha que afectó a un grupo de siete montañistas en Laguna del Inca, en el sector de Portillo, comuna de Los Andes, región de Valparaíso.

El delegado Manuel Millones confirmó que las labores de búsqueda se retomaron a las 09:00 horas y que, cerca de las 10:00, los equipos localizaron a la víctima en las aguas de la laguna.

El rescate fue realizado por buzos de la Armada de Chile, quienes retiraron el cuerpo para su posterior traslado al Servicio Médico Legal (SML) de San Felipe. Los familiares del excursionista se encontraban en el lugar al momento del hallazgo.





Avalancha dejó tres fallecidos en Portillo

La emergencia ocurrió el sábado 17 de octubre, cuando los 7 montañistas fueron arrastrados por un deslizamiento de nieve mientras realizaban una excursión en el sector cordillerano. El accidente dejó tres personas fallecidas y cuatro sobrevivientes.

Entre las víctimas fatales se encuentra Magdalena Acuña Jiménez, hija de la actriz nacional Luz Jiménez. Con el hallazgo de Camero concluyen las labores de búsqueda de la persona que permanecía desaparecida tras la tragedia.

Millones agradeció el trabajo de las instituciones que participaron en el operativo, entre ellas la partida de salvataje del Comando de Rescate de la Armada, el GOPE de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Bomberos.