Había cumplido 56 años: Quién era Magdalena Acuña, la hija de Luz Jiménez que murió en la avalancha de Portillo

La mujer de 56 años fue una de las víctimas fatales del desprendimiento de nieve ocurrido el sábado pasado. Su muerte llegó a solo días de un emotivo discurso que dio la actriz a su familia.

Una tragedia enluta a la familia de la reconocida actriz nacional Luz Jiménez, luego del fallecimiento de Magdalena Acuña Jiménez, una de sus cuatro hijas.

La mujer murió durante el fin de semana tras una avalancha registrada en el sector de la Laguna del Inca, en las cercanías del centro de esquí Portillo, en la Región de Valparaíso.

El accidente ocurrió durante la tarde del sábado 17 de octubre, cuando un grupo de siete personas realizaba una excursión de montaña con destino al cerro Los Tres Hermanos.





En medio del recorrido, un desprendimiento de nieve arrastró a los excursionistas, dejando tres víctimas fatales y cuatro personas lesionadas.

Entre los fallecidos fueron identificados Magdalena Acuña y Rodrigo Peña Troncoso, de 36 años, ambos integrantes del Andino Club Pamir.

Quién era Magdalena Acuña

Magdalena Acuña Jiménez era una de las cuatro hijas de la actriz chilena Luz Jiménez.

La mujer vivía en la comuna Pirque y era integrante del Andino Club Pamir, agrupación de montañismo.

Su fallecimiento ocurrió en una fecha especialmente significativa, ya que el viernes 16 de octubre, un día antes de la avalancha, había cumplido 56 años.

Tras conocerse la noticia, el Andino Club Pamir expresó sus condolencias y destacó las cualidades de sus integrantes fallecidos.

“Destacaron en nuestro club por su espíritu deportivo y compañerismo”, señaló en un mensaje en redes sociales.

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La muerte de Magdalena también quedó marcada por las palabras que su madre dijo durante la ceremonia de los Premios Cordillera 2026, realizada el jueves 15 de octubre.

En esa instancia, Luz Jiménez dedicó su reconocimiento a sus cuatro hijas y a su carrera artística. “Lo que más amo, a mis cuatro hijas y a la actuación. He sido muy feliz, no lo puedo creer. Lo he pasado tan bien, es un premio a mi vida, a ser feliz”, expresó.