Caso Relojes llega a Netflix: Estrenan tráiler con inéditos testimonios y menciones a Tonka y Parived

Dirigido por Cristóbal Valenzuela, la película reconstruye los acontecimientos de un caso que vinculó a lanzas internacionales, joyeros, empresarios y figuras de la alta sociedad chilena.

Netflix presentó el tráiler oficial de Alta Gama: El caso relojes, un nuevo documental chileno que abordará la investigación sobre una red de robo, compra y venta de joyas y relojes.

La producción estará disponible desde el 5 de noviembre a nivel global.

Dirigido por Cristóbal Valenzuela, realizador de Robar a Rodin e Isla Alien, y producido por Fábula, el documental reconstruye los acontecimientos de un caso que vinculó a lanzas internacionales, joyeros, empresarios y figuras de la alta sociedad chilena.

Las menciones a Tonka Tomicic y Parived

Según la sinopsis difundida por Netflix, la historia sigue a una joyera que revende a clientes de alto poder adquisitivo joyas y relojes robados por una red internacional.

La investigación conecta a ladrones, joyeros, financistas y compradores, hasta llegar a Parived, a quien el texto presenta como “pareja de la estrella televisiva Tonka Tomicic“.





“El caso relojes tiene personajes muy propios de la cultura pop chilena. Por un lado, el chamán de la clase alta casado con una modelo muy exitosa y, al mismo tiempo, el submundo más marginal que podría representarlo Estrella Dinamarca”, señaló la periodista Laura Landaeta en el adelanto.

Entre los testimonios inéditos se encuentra, precisamente, el de Estrella Dinamarca, líder de la organización que repasa el ascenso y la caída de su negocio de joyas y relojes.

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