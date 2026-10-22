Lluvia en Santiago este jueves: a qué hora inician las precipitaciones y cuál sector recibiría granizos

Andrés Moncada adelantó que durante esta tarde se presentarán nubes cumulonimbus, las que traerán de regreso a la capital precipitaciones, granizos e incluso tormentas eléctricas.

Las lluvia continuará este jueves 22 de octubre en Santiago, en medio de una semana marcada por la inestabilidad climática en la zona central.

Así lo adelantó Andrés Moncada, meteorólogo de Chilevisión, quien explicó que las condiciones estarán marcadas por un evento convectivo, fenómeno en el que las altas temperaturas favorecen la formación de nubes de tormenta.

Para esta jornada, los termómetros podrían alcanzar entre 22 y 23 °C en la capital, por lo que las precipitaciones podrían llegar acompañadas de tormentas eléctricas e incluso de la caída puntual de granizos.





¿A qué hora lloverá este jueves en Santiago?

De acuerdo con el pronóstico de Andrés Moncada, las precipitaciones volverán a la región Metropolitana a partir de las 15:00 o 16:00 horas de este jueves .

“Podríamos acumular hasta 5 milímetros durante esta jornada”, adelantó.

Sin embargo, el aumento de las temperaturas durante el día favorecerá el desarrollo de nubes de tormenta durante la tarde.

“Y estos chubascos nos van a acompañar incluso hasta la madrugada de mañana viernes”, agregó.

Eventuales granizos y tormentas eléctricas

Además de las precipitaciones, el pronóstico contempla la posibilidad de que se registren tormentas eléctricas y caída puntual de granizos en distintos sectores de la capital.

Según detalló Moncada, estos fenómenos podrían presentarse especialmente en las comunas del sector oriente de Santiago, donde se desarrollarían nubes cumulonimbos, características por su gran tamaño y su asociación con las tormentas.

“A partir de las 3 o 4 de la tarde, vamos a ir viendo cómo se comienzan a desarrollar estas nubes cumulonimbus, especialmente hacia el sector oriente”, desacó.