¿Quién es quién en serie inspirada en Caso Matute? Netflix liberó tráiler y confirmó fecha de estreno

Pese a la oposición de la familia, la ficción tomará como base la desaparición de Jorge Matute Johns. Contará con un elenco liderado por Alfredo Castro, Paulina García y Clemente Rodríguez.

Netflix estrenó el tráiler oficial de Alguien tiene que saber, serie inspirada en el emblemático caso Matute Johns, uno de los episodios más impactantes de la historia policial en Chile.

La ficción toma como base la desaparición de Jorge Matute Johns, joven penquista cuyo rastro se perdió en 1999 tras salir de la discoteca La Cucaracha, en Concepción.

La co-producción de Netflix y Fábula se estrenará el próximo 15 de abril en la plaforma de streaming. Contará con las actuaciones de Alfredo Castro, Paulina García, Clemente Rodríguez, Gabriel Cañas, Héctor Morales, Lucas Sáez, entre otros.





¿Quién es quién en la serie inspirada en Caso Matute?

Las imágenes confirman uno de los puntos que se habrían acordado tras los reclamos de la familia Matute Johns: el uso de nombres ficticios.

Uno de los ejemplos más claros que se observan en el tráiler es el nombre del protagonista: Julio (interpretado por Clemente Rodríguez), cuyo apodo es “Juli” y no “Coke”, como era conocido Jorge Matute Johns.

Si bien la producción utiliza nombres ficticios, varios de sus protagonistas están inspirados en figuras clave del caso:

Clemente Rodríguez (Julio) / Jorge Matute Johns

Paulina García / María Teresa Johns (madre de Jorge)

Gabriel Cañas / Andrés San Martín (exsacerdote)

Alfredo Castro / Héctor Arenas (detective del caso entre 1999 y 2004)