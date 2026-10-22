Nueva alza en la bencina: cómo y hasta cuándo solicitar el bono de $100 mil para transportistas

Para acceder al Bono de Transportistas debes cumplir con algunos requisitos. Consulta la fecha tope en la que se puede utilizar si manejas taxi, colectivo o transporte escolar.

Como una forma de ayudar al bolsillos de los chilenos, el Gobierno tiene vigente el Bono a Transportistas, un beneficio de $100.000 mensual que busca solventar parte del gasto de la bencina.

Ante las constantes alzas, las autoridades decidieron extender este aporte monetario por los próximos meses , por lo que los dueños de transportes remunerados, o los conductores de estos, tendrán más tiempo para hacer el trámite.

Hasta cuándo se puede postular al Bono a Transportistas

Para acceder al Bono para Transportistas, los propietarios y tenedores de taxis, colectivos y transporte escolar podrán hacer uso de esta ayuda hasta el 31 de diciembre del 2026.

Si bien este beneficio puede ser solicitado por el dueño del vehículo, el conductor también podrá realizar el trámite, solo deberá ser designado por el propietario y estar activo, al 24 de marzo del 2026, en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajero al momento de recibir el pago.

Asimismo, el conductor deberá contar con licencia profesional vigente que lo habilite para conducir el vehículo.





Cómo acceder al beneficio de $100 mil mensuales

En el caso de que tu jefe te haya designado como persona beneficiaria del bono, recibirás un enlace en tu correo electrónico con los pasos a seguir.

Sin embargo, puedes ingresa al portal Cero Filas de Subtrans y con tu ClaveÚnica podrás acceder para finalizar el trámite y recibir prontamente una ayuda para costear el nuevo valor del combustibles.