Bono de combustible de $100 mil se extiende hasta fin de año: Este es el grupo que puede recibirlo

La Cámara aprobó la iniciativa por unanimidad con 139 votos a favor y permitirá que el beneficio, que se pagó hasta septiembre, se extienda por tres meses más.

El bono de combustible de $100 mil mensuales para transportistas se extenderá hasta diciembre de 2026, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara este miércoles la iniciativa que amplía la vigencia del beneficio.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara, con 139 votos a favor, y quedó despachada para convertirse en ley.

La medida forma parte del plan impulsado para mitigar el impacto del alza en el precio de los combustibles y originalmente contemplaba pagos entre abril y septiembre.





Con la extensión, el aporte podrá continuar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

¿Quiénes pueden recibir los $100 mil?

El bono de combustible de $100 mil mensuales está dirigido a propietarios y tenedores de vehículos que cumplan con las condiciones establecidas por la autoridad. Entre ellos se encuentran:

Taxis básicos, ejecutivos y de turismo.

Taxis colectivos urbanos y rurales.

Vehículos de transporte remunerado de escolares.

Vehículos que prestan servicios de transporte de pasajeros en la ruta Arica-Tacna, bajo las modalidades contempladas en el convenio entre Chile y Perú.

Requisitos como propietaria o propietario:

Tu vehículo debe estar vigente en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar (RNSTP) al 24 de marzo de 2026.

Debe mantenerse activo en ese registro al momento del pago.

Requisitos como beneficiaria o beneficiario designado por el dueño (mero tenedor):

El vehículo debe estar vigente en el RNSTP al 24 de marzo de 2026.

Contar con licencia profesional vigente que te habilite para conducir el vehículo.

Cómo postular al Bono a Transportistas

La postulación se realiza una sola vez y de manera online a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones siguiendo estos pasos: