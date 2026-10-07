Bono de combustible de $100 mil se extiende hasta fin de año: Este es el grupo que puede recibirlo
La Cámara aprobó la iniciativa por unanimidad con 139 votos a favor y permitirá que el beneficio, que se pagó hasta septiembre, se extienda por tres meses más.
El bono de combustible de $100 mil mensuales para transportistas se extenderá hasta diciembre de 2026, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara este miércoles la iniciativa que amplía la vigencia del beneficio.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara, con 139 votos a favor, y quedó despachada para convertirse en ley.
La medida forma parte del plan impulsado para mitigar el impacto del alza en el precio de los combustibles y originalmente contemplaba pagos entre abril y septiembre.
Con la extensión, el aporte podrá continuar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
¿Quiénes pueden recibir los $100 mil?
El bono de combustible de $100 mil mensuales está dirigido a propietarios y tenedores de vehículos que cumplan con las condiciones establecidas por la autoridad. Entre ellos se encuentran:
- Taxis básicos, ejecutivos y de turismo.
- Taxis colectivos urbanos y rurales.
- Vehículos de transporte remunerado de escolares.
- Vehículos que prestan servicios de transporte de pasajeros en la ruta Arica-Tacna, bajo las modalidades contempladas en el convenio entre Chile y Perú.
Requisitos como propietaria o propietario:
- Tu vehículo debe estar vigente en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar (RNSTP) al 24 de marzo de 2026.
- Debe mantenerse activo en ese registro al momento del pago.
Requisitos como beneficiaria o beneficiario designado por el dueño (mero tenedor):
- El vehículo debe estar vigente en el RNSTP al 24 de marzo de 2026.
- Contar con licencia profesional vigente que te habilite para conducir el vehículo.
Cómo postular al Bono a Transportistas
La postulación se realiza una sola vez y de manera online a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones siguiendo estos pasos:
- Ingresa con tu Clave Única haciendo clic en la imagen inferior o en mtt.gob.cl/planchilesaleadelante
- Selecciona el vehículo para el que solicitas el bono.
- Define quién será el beneficiario: propietario o un conductor designado.
- El sistema realizará una validación automática de los requisitos: vigencia en el registro, titularidad del vehículo y licencia del conductor.
- De inmediato se desplegará la información con el resultado si fuiste o no beneficiado.