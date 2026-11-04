Gobierno acusó a la oposición de montar un “circo político” por los decretos de rebaja de penas

Las declaraciones del subsecretario Gonzalo Arenas surgen mientras la Contraloría General de la República fiscaliza los procedimientos asociados a las rebajas de condena en el Ministerio de Justicia.

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, acusó este miércoles a la oposición de montar una “teleserie” y un “circo político” en medio de los cuestionamientos al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la demora en la entrega de los 56 decretos de rebaja de penas a personas condenadas por delitos sexuales.

Las declaraciones se conocieron mientras la Contraloría General de la República fiscaliza los procedimientos asociados a las rebajas de condena en Justicia.

En paralelo, el organismo solicitó un informe a la cartera tras una presentación parlamentaria por una eventual falta de respuesta a los requerimientos de la Defensoría de la Niñez.

Desde La Moneda, Arenas sostuvo que la oposición busca “poner al gobierno en una situación difícil sobre los tiempos de respuesta”. El vocero también defendió que el Ejecutivo resguarde la privacidad de las víctimas al entregar los antecedentes.





Gobierno acusó “teleserie política” de la oposición

El subsecretario general de Gobierno apuntó al plazo que se ha tomado la oposición para ingresar el libelo. “Aquí nosotros estamos viendo una verdadera teleserie política por parte de la oposición, que trata de sacar el mayor provecho político posible de un drama humano que nosotros estamos tratando de solucionar”, afirmó.

“Cada día que pasa sin presentarse esa acusación constitucional, es un argumento más para creer que la oposición sólo busca montar una teleserie política ”, apuntó.

Desde la oposición sostienen que el contenido de los decretos podría servir de fundamento para la acusación y que, por eso, necesitan revisarlos antes de presentarla.

Consultado por ese argumento, el vocero respondió que “esa es una excusa que no resiste ningún análisis. Aquí lo que tenemos es una oposición que está tratando de montar un verdadero circo político”.